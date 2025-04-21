Сестра Жанны Фриске поделилась редкими семейными кадрами по особому поводу

21 апреля сестра Жанны Фриске отмечает день рождения — ей исполнилось 39 лет. В личном блоге Наталья Фриске поделилась семейными кадрами в честь праздника.

На опубликованном видео экс-солистка группы «Блестящие» предстала вместе с дочерью. Наталья Фриске и трехлетняя Луна позировали в стиле family look — на них были белые майки и синие джинсы. Сестра певицы украсила руки и лицо блестками, надела праздничный колпак и задула свечи на розовом торте. Именинница танцевала и играла с малышкой.

«Привет, 39!» — написала Наталья Фриске под роликом.

Сестра артистки была замужем за Сергеем Вшивковым с 2013 по 2019 год. 8 апреля 2022 года Наталья Фриске впервые стала мамой — у нее родилась дочь Луна. С отцом ребенка она рассталась еще во время беременности и с тех пор воспитывает девочку одна.

Напомним, Жанна Фриске ушла из жизни 15 июня 2015 года после продолжительной борьбы с раком мозга, ей было 40 лет. Певица узнала о своем страшном диагнозе в 2013 году, спустя всего несколько месяцев после рождения сына Платона. Экс-солистке «Блестящих» диагностировали глиобластому — самую агрессивную форму опухоли головного мозга. После смерти артистки ее сын остался жить с отцом Дмитрием Шепелевым, который, как утверждают ее близкие, запрещает им видеться с мальчиком.

Ранее сообщалось о том, что сестра Жанны Фриске публично обратилась к сыну певицы в его день рождения: «Трудно поверить, что с нашей последней встречи прошло так много времени».