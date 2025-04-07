«Не забудь, что у тебя есть сестренка»: семья Фриске оставила послание ее сыну Платону в Сети

Сестра Жанны Фриске призналась, что ее дочь мечтает пообщаться с Платоном. Наталья посвятила пост племяннику в соцсети.

Сын Жанны Фриске отметил 12-летие. В честь этого события Наталья, которая давно не видела племянника, обратилась к нему в соцсети. Сестра Фриске призналась, что вся семья скучает по Платону. Более того, ее дочь мечтает познакомиться со старшим братом и ждет их встречи.

«Трудно поверить, что с нашей последней встречи прошло так много времени. Я вспоминаю, каким ты был маленьким, а теперь ты уже взрослый парень! Бабушка и дедушка каждый день думают о тебе. Они очень ждут встречи и гордятся тем, каким ты стал. Не забудь, что у тебя есть маленькая сестренка, которая знает, что у нее есть старший брат, и мечтает с тобой пообщаться», — высказалась она.

Фриске призналась, что семья приготовила для именинника подарки и с нетерпением ждет его в гости.

Напомним, после смерти певицы Дмитрий Шепелев ограничил общение сына с ее семьей. По словам телеведущего, отец Жанны причастен к нападению на него.

Ранее сообщалось, что сестра Жанны Фриске боится повторить судьбу умершей от рака в 40 лет певицы. Подробности читайте в этой новости.