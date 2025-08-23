«Рука буквально отнималась»: жена Цекало впервые раскрыла причину своей худобы
© Starface.ru
Жена продюсера Александра Цекало призналась, что сильно похудела из-за серьезных проблем со здоровьем. По словам художницы и актрисы Дарины Эрвин, за последний год она перенесла несколько операций, однако предпочла молчать об этом в соцсетях, так как решила не выбирать «путь жертвы».
«У меня начались серьезные проблемы с шейными позвонками и рукой из-за перегрузки, рука буквально отнималась, пока я писала картины», - разоткровенничалась жена Цекало в интервью Marie Claire.
Дарина подчеркнула, что не собирается жаловаться и устраивать из своей болезни «драму с лайками». При этом она не исключила, что смогла бы избежать появления слухов о том, что похудела на препарате для лечения диабета.
«Я – воин по природе. Предпочитаю молчать и действовать. Просто живу в своем мире и верю, что я красивая, умная, счастливая, и у меня все есть», — сказала жена Цекало.
Дарина Эрвин часто подвергается нападкам в Сети из-за необычной внешности, излишней худобы и оттопыренных ушей. Уже много лет она живет в Лос-Анджелесе, занимается живописью и пытается покорить Голливуд. В 2018 году Дарина познакомилась с Цекало, ради нее он оставил семью.
Ранее сообщалось, что проживающий последние несколько лет в США Александр Цекало вместе с молодой женой прилетел в Россию. В Сети сразу же появились слухи, что он будет снимать Дарину Эрвин в сериале «Джайв».