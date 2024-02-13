Сестра Стаса Пьехи сообщила, что врачи запретили ему разговаривать минимум 4 дня

Сестра певца Стаса Пьехи Эрика сообщила, что врачи запретили артисту разговаривать. Как минимум 4 дня ему придется провести в полном молчании – общаться можно через смс или записки.

Об этом Эрика сообщила Telegram-каналу Mash.

По ее словам, врачи подтвердили повреждение связок у Пьехи, а также нашли разрыв тканей и кровоизлияние. Певцу предстоят ежедневные процедуры и молчание, чтобы травмы зажили.

Пьеха заболел после отпуска. Его первые концерты прошли, когда артист уже болел. Это привело к повышенной травматике.

Все концерты исполнителя отменены до полного выздоровления.

Сам певец рассказывал, что уже в Воронеже выступал с воспалением трахеи. В итоге голос пропал. В Орле, где также планировалось выступление, артист вышел на сцену и сообщил о болезни: ни капельницы, ни лекарства не помогли. Пьеха срочно отправился к лору в Москву.