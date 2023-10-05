Сестра режиссера Марлена Хуциева жалуется на проблемы с дыханием

Сестра режиссера Марлена Хуциева в десятый раз за неделю вызвала скорую, об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Сестра заслуженного кинорежиссера и народного артиста России Марлена Хуциева испытывает серьезные проблемы со здоровьем. Ирина Хуциева в десятый раз за неделю вызвала медиков в квартиру, однако от предложенной госпитализации отказалась.

По информации журналистов, Ирина жалуется на затруднение дыхания на фоне заболевания сердца и сосудов и головную боль. В 2019 году сестра режиссера уже попадала в новостные сводки из-за проблем со здоровьем — тогда она обращалась к врачам из-за высокого сахара в крови.

Ирине Хуциевой 86 лет. Сестра режиссера является инвалидом второй группы, она прошла через репрессии и детдом. Марлен Хуциев был режиссером таких известных картин, как «Весна на заречной улице» и «Июльский дождь». Кроме того, Хуциев был председателем Союза кинематографистов России.

Ранее мы писали о том, что хирург Александр Вдовин пожаловался на боли в коленях после операции у Хайдарова. По словам хирурга, ему сложно ходить.