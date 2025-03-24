Сестра Михаила Ефремова «боится радоваться» после новости об УДО актера

Сестра Михаила Ефремова вышла на связь после новости об условно-досрочном освобождении (УДО) актера из колонии. В беседе с изданием StarHit Анастасия Ефремова призналась, что «боится радоваться».

24 марта в Алексеевском районном суде Белгородской области состоялось заседание, по результатам которого было одобрено ходатайство об УДО Михаила Ефремова, отбывающего наказание за ДТП со смертельным исходом. Сестра артиста поблагодарила представителей СМИ за поздравления с выходом брата на свободу, но не стала скрывать, что сможет успокоиться лишь тогда, когда его увидит.

«Спасибо! Все равно боюсь радоваться, пока не увижу», — поделилась Анастасия Ефремова.

На заседании в суде 24 марта сам Михаил Ефремов присутствовал по видеосвязи. Актер выступил с речью, в которой пообещал больше не употреблять алкоголь и не садиться за руль. Артист уверяет, что раскаивается в содеянном и за годы в колонии все осознал.

«Главный мой враг — это алкоголь, и я исключаю его из своей жизни. Хочу заверить вас, что больше никогда никому не причиню никакого вреда и не буду нарушать закон», — заявил Михаил Ефремов.

Как уточняется, актер может выйти на свободу уже 7 апреля, через 15 суток после решения суда. Михаил Ефремов должен будет раз в месяц отмечаться в соответствующих органах, ему также запрещено менять место жительства и управлять автомобилем.

Напомним, в 2020 году артист, будучи в состоянии алкогольного опьянения, стал виновником ДТП в Москве, в результате которого погиб курьер из Рязани Сергей Захаров. В отношении Михаила Ефремова было возбуждено уголовное дело, он был приговорен к семи с половиной годам лишения свободы, после чего сообщил о завершении карьеры. В 2024 году стало известно, что актер получил право подать ходатайство об УДО.

Ранее сообщалось о том, что осужденный за смертельное ДТП Михаил Ефремов после выхода на свободу займется здоровьем.