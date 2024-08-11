Сестра Кристины Асмус рассказала, что тренировала актрису перед съемками. Об этом сообщает StarHit.

Карина Асмус является мастером спорта по гимнастике — девушка стала трехкратной чемпионкой Европы среди юниоров. По словам спортсменки, она тренировала сестру Кристину Асмус перед съемками в фильме «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее».

«Я тренировала Кристину, это был интересный опыт. Мало кто может спустя много лет после серьезных занятий спортом повторить сложные элементы, но ей удалось!» — рассказала она.

Сестра знаменитости также рассказала, что она постоянно летает отдыхать вместе с актрисой и ее дочерью. При этом у Карины тоже есть ребенок, девочки дружат.

«Настя с Сафией родились с разницей всего в три месяца. Они вместе с рождения, и мы с сестрой для них большой пример. Мне кажется, они не только видят, но и ментально чувствуют нашу связь с Кристиной», — заявила спортсменка.

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