«Начал на меня бросаться»: Птаха рассказал, как обманом отвез Гуфа в рехаб

Известный рэпер Птаха признался, что обманом увез Гуфа в реабилитационный центр. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Татарка FM.

По словам музыканта, он долгое время не общался с коллегой, вследствие чего не хотел оказывать ему какую-либо помощь. Тем не менее он переубедил себя и решил помочь Гуфу в борьбе с наркозависимостью.

«Я ему сказал: „Давай сейчас подъеду, потусим“. Он вышел, мы его посадили в машину и привезли в рехаб. Там Леша начал на меня бросаться. Он понимает, что я и Оля его спасли», — поделился Птаха.

Исполнитель уточнил, что в то время рэпер находился в неадекватном состоянии и регулярно «бросался» на людей. Участник шоу «Последний герой» подчеркнул, что у коллеги появилось альтер-эго по имени Алик из-за его замкнутости и «несмелости во многих вещах». Птаха добавил, что вторая личность периодически помогает Гуфу справляться с комплексами и сделать то, на что у артиста никогда бы не хватило смелости.

Ранее Птаха рассказал о конфликте с Ксенией Бородиной на шоу «Последний герой».