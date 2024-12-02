Сестра Гуфа опровергла новости, что рэпера удерживают в рехабе. Об этом сообщает PeopleTalk.

Накануне в Сети появились кадры рэпера Гуфа в рехабе — на них музыкант пересматривал свои клипы и питался фастфудом, заказанным из доставки. Некоторые журналисты написали, что рэперу запрещено покидать медицинское учреждение, однако сестра музыканта опровергла эти слухи.

«Вы следите за его Инстаграмом*? Вчера, например, Алексей был в чайной», — заявила она.

Если судить по соцсетям рэпера, он действительно был на чайной церемонии 1 декабря. Напомним, рэпер попал в рехаб в конце октября после стычки в бане. Он периодически выходит на связь со своими поклонниками в соцсетях.

Ранее мы писали о том, что Айза-Лилуна Ай опубликовала видео с новым возлюбленным после предложения Гуфа.

*Instagram, продукт компании Meta, которая признана экстремистской организацией в России.