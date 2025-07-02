Сестра Фриске заявила, что ее прожиточный минимум с дочкой составляет 218 тысяч

Сестра певицы Жанны Фриске Наталья рассказала, что ее прожиточный минимум в Москве с дочерью составляет 218 тыс. рублей. Она говорит, что старается ни в чем себе не отказывать, но при этом никуда не ходит.

На заявление Натальи Фриске обратил внимание Telegram-канал «Светский хроник».

«В том месяце я потратила с Луняхой где-то 218 тысяч. При этом не было грандиозных трат, потому что у меня свои машина и квартира. Плачу я только за ЖКХ и бензин. Это наш обычный прожиточный минимум в Москве. Я стараюсь ни в чем нам не отказывать, при этом, практически никуда не ходя, такую сумму мы тратим», - поделилась Фриске.

Источник пишет, что сестра певицы не скрывает проблему с деньгами. Однако возвращаться в найм или работать на себя она не хочет – сказала, что устала от этого.

Ранее Наталья Фриске рассказала, что потеряла ребенка до рождения Луны. В самолете по пути в Москву у нее началось кровотечение. Прилетев в столицу, Наталья легла в больницу. Спустя неделю сердце ребенка остановилось.