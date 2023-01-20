«Без иллюзий и розовых очков»: 37-летняя Ольга Бузова подвела итог жизни

20 января Ольга Бузова отмечает свой день рождения. Самой популярной девушке России исполнилось 37 лет. В честь этого события знаменитость решила подвести итоги минувших лет.

По словам Ольги, сейчас настал тот возраст, когда она начала жить осознанно. «Вот и настал тот день. Время, когда ты осознанно живешь, без иллюзий и розовых очков, ставишь цели и добиваешься их, самостоятельно выстраивая свою жизнь», — высказалась Бузова.

К слову, уже не первый год звезда выпускает в свой праздник новую песню. Сегодня девушка представила публике хит «Заплачу». К слову, поклонники Ольги с восторгом отреагировали на композицию и принялись поздравлять Бузову с днем рождения.

«Этот новый стиль исполнения такой классный. Мне нравится. С праздником, королева», — высказался фолловер.

Редакция «Passion.ru» также присоединяется к теплым словам и желает Ольге покорения новых карьерных высот!

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