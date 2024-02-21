Активисты пожалуются в прокуратуру после выступления Нюши во Владивостоке. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Общественные деятели из Владивостока намерены обратиться в прокуратуру после выступления певицы Нюши на открытии спортивных зимних игр «Дети Приморья». Сообщается, что одним из инициаторов жалобы стал активист Максим Чихунов.

Мужчина рассказал, что его не устроила подтанцовка певицы — девушки, которые находились на сцене, были одеты в прозрачные костюмы, под которыми было только нижнее белье.

«Прикольно маленьким мальчикам на такое смотреть, но какой пример подаётся», — задался вопросом Чихунов.

К претензиям мужчины присоединился и местный экономист Станислав Красноярский.

«Мне вот интересно, кого-то за это уволят? А Нюшу с подтанцовкой отмоют от грима и в Магадан снег убирать отправят? Так-то на 135-ю УК РФ („Развратные действия“) тянет… До 5 лет лишения свободы», — заявил он.

Ранее мы писали о том, что священник Павел Иванчин объяснил скандал вокруг концерта Нюши во Владивостоке.