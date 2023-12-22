Серябкина заявила, что ощутила себя ребенком на розыгрыше миллиона за улыбку

На радиостанции «Юмор FM» определили победителя суперигры «Миллион за улыбку». Всех финалистов поддерживали звезды: певицы Ольга Серябкина и Юлия Савичева, артист Звонкий и коллектив Filatov & Karas. Серябкина призналась, что на розыгрыше главного приза ощутила себя ребенком.

Победителем игры стала Инна Брайцева из Санкт-Петербурга. Именно ее фото выбрал черный кот Йоль – главный талисман радиостанции. Портреты финалистов повесили в пустой черной комнате – перед каждым стояла миска с кормом. Кот Йоль подошел к портрету Инны – она приглянулась животному больше всех. Факт победы зафиксировал зоопсихолог центра «Юна» Яна Шкуренкова.

Присутствующая при этом певица Ольга Серябкина поделилась ощущениями: «Мне очень понравилась идея, мило и трогательно. Во время розыгрыша мы все почувствовали себя детьми, ощутили неподдельную радость».

Исполнители Filatov & Karas считают, что девушке повезло получить такой приз перед Новым годом.

«Представляете, котик выбирает фотографию, и человеку достается такая большая сумма денег. Кто-то скажет, что все куплено. Это потому что не играет сам. Все реально!» - сказали музыканты.

Игра «Миллион за улыбку» на этом не закончилась. В 2024 году «Юмор FM» продолжит дарить деньги за улыбку.

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