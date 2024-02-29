Сериал «Воронины» вернется на СТС под названием «Костя-Вера». Об этом сообщает Telegram-канал «Новости кинопроизводства».

Телеканал СТС готовит перезапуск популярного сериала «Воронины». По данным источника, продюсеры придумали для него новое название «Костя-Вера». Режиссером станет Артур Румынский, который принимал участие в создании оригинального сериала.

Отмечается, что первый сезон, который будет содержать 13 серий, выйдет в следующем телесезоне.

Ранее в Сеть просочились кадры со съемочной площадки «Ворониных» — их опубликовала актриса Екатерина Волкова. Однако представители телеканала заявляли, что знаменитости вновь собрались вместе для съемки рекламного ролика.

Напомним, сериал «Воронины» выходил в России с 16 ноября 2009 года по 3 октября 2019 года. Сериал является адаптацией американского ситкома «Все любят Рэймонда».

Ранее мы писали о том, что Иван Охлобыстин рассказал, выпустят ли ремейк сериала «Интерны».