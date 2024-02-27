Иван Охлобыстин рассказал, выпустят ли ремейк сериала «Интерны»

Актер Иван Охлобыстин, сыгравший заведующего терапевтическим отделением Андрея Быкова в сериале «Интерны», заявил, что не видит смысла в ремейке картины. Его слова приводит ТАСС.

В России стали все чаще перезапускать сериалы, выпущенные в 2000—2010-х. В их числе: «Папины дочки. Новое». Анонсированы продолжения «Молодежки», «Не родись красивой». Вернулись в эфир телепрограммы «Давай поженимся», «Модный приговор», «Фабрика звезд» и многие другие.

Артист признался, что не очень любит ремейки. Он — приверженец оригинальных проектов.

«Хотя иногда это бывает прекрасно. „Даун Хаус“ был, „Соловей-разбойник“ сейчас пока не по делу, „Интерны“ — там 352 серии. Если мы сделаем ремейк, его посмотрят только в следующем тысячелетии», — отметил собеседник агентства.

«Интерны» — российский сериал, рассказывающий о работе врачей-интернов. Транслировался по телевидению с 2010 по 2016 годы.

Ранее Иван Охлобыстин оценил фильм «Холоп 2», в котором сыграл одну из главных ролей. Он пояснил, что остался недоволен своей работой.