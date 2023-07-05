Сериал «Счастливы вместе» возвращается: что известно о продолжении культового ситкома

Вслед за телеканалом СТС с их возвращением «Папиных дочек», ТНТ тоже решил возродить культовый ситком. Сегодня стало известно, что площадка собирается заняться продолжением сериала «Счастливы вместе». Правда, проект спустя 10 лет претерпит некоторые изменения.

Исходя из анонса, опубликованного в Сети, зрителей ждет не перезапуск, а новые серии оригинальной истории. А это значит, что к своим ролям вернутся актеры из основного каста. Среди них Виктор Логинов (Гена Букин), Наталья Бочкарева (Даша Букина), Дарья Сагалова (Света Букина) и Александр Якин (Рома Букин). А вот знаменитых соседей семейства Лены и Толика Полено ждать не стоит. Павла Савинкова и Юлию Захарову, воплотивших много лет назад эти образы на экране, не позвали в новый проект.

Телеграм-канал Mash связался с актерами, и они подтвердили, что никаких предложений о съемках им не поступало. А так как анонсы уже активно распространяются по Интернету, вряд ли что-то изменится. При этом Павел и Юлия подчеркнули, что хотели бы вновь поработать с командой ситкома и порадовать зрителей своим появлением спустя годы.

Отметим также, что не только актерский состав пострадал в грядущем продолжении. Создатели также приняли решение изменить название. Теперь «Счастливы вместе» станут «Букиными».

Ранее появились подробности съемок «Папиных дочек». Филипп Бледный рассказал, кого больше всех был рад видеть на площадке.