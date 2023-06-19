Филипп Бледный заявил, что больше всего был рад Лизе Арзамасовой на съемках «Папиных дочек»

Уже этой осенью поклонники культового ситкома «Папины дочки» смогут увидеть его продолжение спустя 10 лет после окончания истории. Создатели сериала решили не только перезапустить его, но и вернуть практически весь основной каст. Вот только в этот раз главным героем будет выступать не Андрей Леонов (Сергей Васнецов), а Филипп Бледный (Веник).

По сюжету супруг Дарьи Васнецовой оказывается практически в той же ситуации, что и его тесть: жена сбегает и оставляет его одного вместе с четырьмя дочерьми. Как признался сам Филипп, зрители должны быть готовы, что его персонаж сильно изменится в новом сезоне. В интервью Газете.Ru он отметил, что теперь Веник – это взрослый мужчина с глубокими переживаниями и иными взглядами на жизнь. При этом в нем остались прежние обаяние и юмор.

Вернуться к съемкам для Бледного было крайне волнительно. Сначала он не поверил, что создатели решили возобновить проект, поэтому у него была масса вопросов. Но после прочтения пилота все они отпали.

«Оказалось, что это вытекающая из «Папиных дочек» история, она про новую семью, в которой четверо новых детей. <…> И лично для меня играть многодетного отца — волшебно, мне очень нравится», - подчеркнул актер.

Также не менее радостно для Филиппа было встретиться со старыми коллегами. При этом больше всего он был счастлив увидеть Елизавету Арзамасову.

«Она все-таки моя подруга, мы все эти годы продолжали работать вместе и в театре, и в кино. Сохранили наши теплые и дружеские отношения сквозь десятилетия», - поделился Бледный и добавил, что в целом все знакомые лица были ему приятны.

Напомним, что недавно о съемках «Папиных дочек» рассказал и Александр Олешко. Он признался, что атмосфера при работе была все та же. Кроме того, он поделился, что зрителей ждет немало сюрпризов. В том числе возможное появление тех, кого они совсем не ожидают.