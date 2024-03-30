Сериал «Ростов 2» с участием Артура Смольянинова* до сих пор не вышел в свет
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Сериал «Ростов 2», в котором снялся актер Артур Смольянинов* (признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) не вышел спустя три года после съемок.
Как сообщает Kostroma.Today, съемки сериала проходили в Костроме в 2021 году. В них приняли участие местные жители. В картине показали локации в исторической части города.
Звезда «9 роты» тогда приезжал в город: он жил в одном из отелей в центре Костромы.
По данным студии «Кострома фильм» отснятый материал до сих пор лежит на полке. Компания сомневается, что он вообще когда-либо выйдет.
Смольянинов* исполнил в сериале главную роль. Вероятнее всего, картину не выпустили из-за его иноагентского статуса.
Ранее актер Иван Охлобыстин заявил, что Артур Смольянинов* для него умер. К этому он пришел после того, как его крестник уехал за границу и сделал ряд скандальных высказываний.
*признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга