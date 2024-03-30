Сериал «Ростов 2» с участием Артура Смольянинова* до сих пор не вышел в свет

Сериал «Ростов 2», в котором снялся актер Артур Смольянинов* (признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) не вышел спустя три года после съемок.

Как сообщает Kostroma.Today, съемки сериала проходили в Костроме в 2021 году. В них приняли участие местные жители. В картине показали локации в исторической части города.

Звезда «9 роты» тогда приезжал в город: он жил в одном из отелей в центре Костромы.

По данным студии «Кострома фильм» отснятый материал до сих пор лежит на полке. Компания сомневается, что он вообще когда-либо выйдет.

Смольянинов* исполнил в сериале главную роль. Вероятнее всего, картину не выпустили из-за его иноагентского статуса.

Ранее актер Иван Охлобыстин заявил, что Артур Смольянинов* для него умер. К этому он пришел после того, как его крестник уехал за границу и сделал ряд скандальных высказываний.

*признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга