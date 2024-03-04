«Его нет, он умер»: Иван Охлобыстин сделал заявление о крестнике Артуре Смольянинове*

Актер Иван Охлобыстин заявил, что его крестник Артур Смольянинов*(признан на территории России иноагентом, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) для него мертв. К этому он пришел после того, как артист уехал за границу и сделал ряд скандальных высказываний.

По признанию звезды «Интернов», после февраля 2022 года он лишился трети близких людей, так как они не поддержали его позицию. Прекратить общение пришлось и с крестником. Об этом Иван до сих пор сильно жалеет, и ему больно, ведь он всегда его любил. Тем не менее, иного выхода Охлобыстин не видел.

Актер поделился, что надежды на возобновление общения нет. Он продолжает молиться за душу Артура*, но как-то связываться с ним он не намерен. Иван подчеркнул, что, если увидит в будущем крестника на улице, то даже не протянет ему руку.

«У меня за эти два года погибло очень много друзей. Очень близких мне людей. Если я позволю пожать ему руку, я предам их память. Во мне нет зла по отношению к крестнику. Его нет, он умер», - заявил Иван в шоу «Эмпатия Манучи».

Охлобыстин считает, что Смольянинов* «свернул не туда» из-за своей глупости – поддался окружению и перенял неправильные взгляды. Сам крестный никак не смог на него повлиять, так как они близко не общались уже несколько лет. А если и пересекались, то не касались политических тем в разговорах.

Ранее Иван Охлобыстин высказался о поездках гостей «голой» вечеринки Насти Ивлееевой в Донбасс.

*(Признан на территории России иноагентом, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)