Сергею Звереву пришлось съехать из квартиры в отель из-за шумных соседей. Об этом стало известно из соцсетей.

Певец Сергей Зверев показал кадры из отеля в Москве, в который он заселился накануне. Зверев признался, что ему пришлось переехать из-за шумных соседей.

«Соседи сверху достали шумом, решил съехать в отель — отдохнуть и выспаться», — написал он.

При этом певец не планирует переезжать насовсем. Некоторые подписчики посоветовали Звереву сдать свою квартиру и арендовать другую, но тот отказался.

«Жалко, ее угробят», — заявил он.

«Страсти» выяснили, что сутки пребывания в отеле, где остановился Зверев, стоят от 20 до 35 тысяч рублей.

Ранее мы писали о том, что Сергей Зверев выделил целую квартиру под одежду.