Опубликовано 29 декабря 2024, 14:061 мин.
Сергею Звереву пришлось съехать из квартиры в отель из-за шумных соседей
© Starface.ru
Сергею Звереву пришлось съехать из квартиры в отель из-за шумных соседей. Об этом стало известно из соцсетей.
Певец Сергей Зверев показал кадры из отеля в Москве, в который он заселился накануне. Зверев признался, что ему пришлось переехать из-за шумных соседей.
«Соседи сверху достали шумом, решил съехать в отель — отдохнуть и выспаться», — написал он.
При этом певец не планирует переезжать насовсем. Некоторые подписчики посоветовали Звереву сдать свою квартиру и арендовать другую, но тот отказался.
«Жалко, ее угробят», — заявил он.
«Страсти» выяснили, что сутки пребывания в отеле, где остановился Зверев, стоят от 20 до 35 тысяч рублей.
Ранее мы писали о том, что Сергей Зверев выделил целую квартиру под одежду.
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Александр Асташкин