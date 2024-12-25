Опубликовано 25 декабря 2024, 19:401 мин.
«Чего там только нет»: Сергей Зверев выделил квартиру под одежду
Стилист Сергей Зверев рассказал, что выделил квартиру под одежду и обувь.
© Starface.ru
Стилист Сергей Зверев выделил квартиру под одежду и обувь. Об этом он рассказал на премии Fashion New Year Awards.
Шоумен поделился, что квартира «полностью занята одеждой и коронами».
«Чего там только нет! Обуви очень много», - рассказал Ura.ru Зверев.
Он признался: обувь делают на заказ, часть предусмотрена исключительно для красных дорожек.
«В обычной жизни я такую не надеваю», — подчеркнул стилист.
Также он отметил стиль певца Стаса Михайлова. По мнению стилиста, артист идет в ногу со временем и всегда хорошо выглядит.
Ранее Зверев посетил балет в Петербурге в шляпе с большими полями. Головной убор мешал зрителям наслаждаться спектаклем. Стилист отреагировал на жалобы и заявил, что многие приходят в джинсах и футболках.