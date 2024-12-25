«Чего там только нет»: Сергей Зверев выделил квартиру под одежду

Стилист Сергей Зверев выделил квартиру под одежду и обувь. Об этом он рассказал на премии Fashion New Year Awards.

Шоумен поделился, что квартира «полностью занята одеждой и коронами».

«Чего там только нет! Обуви очень много», - рассказал Ura.ru Зверев.

Он признался: обувь делают на заказ, часть предусмотрена исключительно для красных дорожек.

«В обычной жизни я такую не надеваю», — подчеркнул стилист.

Также он отметил стиль певца Стаса Михайлова. По мнению стилиста, артист идет в ногу со временем и всегда хорошо выглядит.

Ранее Зверев посетил балет в Петербурге в шляпе с большими полями. Головной убор мешал зрителям наслаждаться спектаклем. Стилист отреагировал на жалобы и заявил, что многие приходят в джинсах и футболках.