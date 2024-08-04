Сергею Шнурову запрещено выпивать, курить и есть вредную еду перед концертами
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Сергею Шнурову запрещено выпивать, курить и есть вредную еду перед концертами. Об этом сообщает Kp.ru.
В ходе судебных разбирательств между организаторами сорвавшихся концертов Сергея Шнурова и его командой выяснились интересные детали договора, по которому работает певец.
Так, у Шнурова внушительный список ограничений: за несколько дней до концерта ему нельзя выпивать алкогольные напитки, курить, есть продукты, содержащие большое количество сахара, животного и растительного жира.
Также певец не вправе делать громких заявлений и рассуждать о политике, так как это может привести к срыву концерта.
«Актер не вправе использовать какие-либо слоганы, символы, элементы, допускать высказывания и мнения связываемые или ассоциируемые с какими-либо политическими движениями, партиями, обществами, организациями, личностями», — написано в договоре.
Ранее мы писали о том, что суд Москвы взыскал с агента Сергея Шнурова 90 млн рублей за непроведенный концерт.