«Нынешняя солистка останется в группе»: пресс-секретарь «Ленинграда» рассказал о переговорах с Инстасамкой

Рэп-исполнительница Дарья Зотеева, известная как Инстасамка, может стать новой солисткой группы «Ленинград». Это подтвердили в самом музыкальном объединении.

В беседе с Kp.ru пресс-секретарь группы Дмитрий Гугучкин заявил, что в настоящий момент проходят переговоры с артисткой. Их подробности пока раскрывать не планируют.

При этом Дарья не займет место нынешней солистки «Ленинграда» Зои. Сергей Шнуров, лидер группы, тоже никуда не денется.

«Я не могу сказать подробности, но то, что у группы "Ленинград" идут активные переговоры с Инстасамкой — это правда. Пока нет результатов этих переговоров, но скоро все будет известно. Нынешняя солистка Зоя также останется в группе, она никогда не денется. Сергей Шнуров никогда не прекращал концертную деятельность», — рассказал Гугучкин.

Ранее продюсер Сергей Дворцов в беседе с сайтом «Страсти» прокомментировал вступление Инстасамки в «Ленинград». По его мнению, с одной стороны это «кринжовая история».