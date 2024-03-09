Сергея Безрукова освистали зрители на турнире «Русский вызов» в Петербурге

Народный артист России Сергей Безруков попал в неловкую ситуацию на турнире «Русский вызов» в Санкт-Петербурге. Он раскритиковал выступление экс-чемпиона Европы по фигурному катанию Дмитрия Алиева под песню Владимира Высоцкого «Моя цыганская» и был освистан возмущенными зрителями.

Безруков назвал номер недостаточно драматичным, а спортсмена сравнил с «алкоголиком».

На этих словах публика начала возмущаться, полностью заглушив его речь. В итоге звезда «Подольских курсантов» не смог продолжить свое выступление, сообщает РИА Новости.

Сергей Безруков вошел в жюри на турнире шоу-программ по фигурному катанию «Русский вызов», который проходит 9 марта в Санкт-Петербурге. Номера участников оценивали также хореограф Егор Дружинин, артист балета Кимин Ким, актриса Виктория Исакова, оперная певица Аида Гарифуллина, балетмейстер Борис Эйфман, хореограф Алла Сигалова.

В 2023 году победителем турнира стал олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

Ранее Сергей Безруков высказался о молодом коллеге Никите Кологривом, который в последнее время все чаще получает критику в свой адрес. Со звездой «Слова пацана» артист сыграл в фильме «В августе сорок четвертого», премьера которого ожидается в 2025 году.