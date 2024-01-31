Сергей Безруков высказался об актерской игре оскандалившегося Никиты Кологривого

Актер Сергей Безруков высказался о молодом коллеге Никите Кологривом, который в последнее время все чаще получает критику в свой адрес. Со звездой «Слова пацана» артист сыграл в фильме «В августе сорок четвертого», который выйдет только в будущем году, и сотрудничество у них получилось продуктивное.

Безруков признался, что Кологривый сейчас действительно стал настоящей звездой. Однако именно та роль, что досталась ему в новом проекте, - одна из самых интересных в его творческой биографии. Отметим, что Никита воплотил образ старшего лейтенанта Евгения Таманцева по прозвищу «Скорохват», а Сергей - капитана Павла Алехина.

«Он там необычный, это его серьезная работа, и его образ Таманцева, конечно, впечатляет. По тем сложнейшим съемкам, которые были, по характеру героя и то, что он переживает, например, в истории с матерью», - рассказал Безруков в подкасте Первого канала «Креативные индустрии».

Напомним, что после выхода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Кологривый дал ряд интервью, в которых усомнился в профессионализме своих коллег. О заявил, что актеры без образования не должны быть в индустрии, а некоторые знаменитости получили популярность незаслуженно. Из-за этого его многие раскритиковали, решив, что у него проявилась звездная болезнь.

Ранее Никита Кологривый поблагодарил поклонников, которые защищают его в Сети.