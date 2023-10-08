Сергей Зверев рассказал, что его сын развелся с супругой, отсидевшей в тюрьме

Сын Сергея Зверева развелся с женой, отсидевшей в тюрьме, об этом сообщает телеканал НТВ.

В программе «Ты не поверишь!» Сергей Зверев признался, что его приемный сын Сергей расстался с супругой Юлией. Пара прожила вместе пять лет. Юлия не была популярной звездой — она работала обычной дояркой. Кроме того, девушка скрыла от избранника то, что она является матерью двоих детей и за плечами у нее срок в тюрьме.

«У них поселок маленький, все знают, что она сидела. Она отказалась от двух детей», — рассказал Зверев-старший.

По словам стилиста, он предсказывал сыну скорый развод. Причиной расставания стал низкий доход приемного сына Сергея Зверева.

«Мы ему говорили — не надо жениться, она аферистка, а он женился. В итоге он разводится, а мы виноваты что ли?» — возмущенно рассказал стилист.

Несмотря на то, что звездный парикмахер продолжает настаивать на том, что его наследник нигде не работает, Зверев-младший объяснил журналистам, что занят сразу на трех работах: звукооператором в местном клубе, в бизнесе по утилизации техники и сиделкой у инвалида.

Ранее мы писали о том, что Сергей Зверев из-за нашествия клопов отказался от поездки в Париж.