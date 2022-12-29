13:59, 29 декабря 2022
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Сергей Зверев откровенно признался, как воспринимали его необычную одежду и макияж в СССР
Фото: Lomohov Anatoly/East News
Стилист Сергей Зверев, начинавший творческий путь во времена СССР, рассказал о восприятии его макияжа и необычной одежды.
«Как меня чморили, Боже мой», - признался он, отметив, что в советский период носил больше макияжа, чем сейчас.
Зверев напомнил, что в советские времена, «когда ничего было нельзя, он уже в этом был». Знаменитость назвал себя трендсеттером и заявил, что благодаря ему многие элементы моды перешли в другую эпоху.
Ранее Зверев рассказал про «самый запоминающийся интим» в своей жизни.
Источник фото:Lomohov Anatoly/East News
Источник:YouTube-шоу «Алена, блин!»
Автор:Лилия ЯрославскаяТеги: