Любитель предаваться утехам в поездах Сергей Зверев занялся сексом на качелях

Стилист и певец Сергей Зверев несколько лет назад признавался, что предпочитает секс в поездах. Был в его биографии и совсем необычный случай, связанный с этим.

Зверев рассказал, что «самый запоминающийся интим» случился на качелях. Тогда певец испытал «непередаваемые ощущения».

По словам Зверева, секс на качелях – «это не экстремально». Интим в столь неудобном и не совсем популярном месте закончился «нормально».

Сейчас, уверяет Зверев, предпочтения изменились и он стал «скромным»: 59-летний парикмахер больше любит заниматься сексом дома. В плане эрекции у него всё хорошо и работает, как часы.

«Дай Бог, чтобы и дальше так было!» - мечтает артист.

В начале декабря Зверев показал, что случилось с его телом.