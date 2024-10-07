Сергей Зверев объяснил, почему отказался от песни про Аллу Пугачеву

Шоумен Сергей Зверев рассказал, почему отказался от песни про Аллу Пугачеву на своих концертах. Несмотря на новую программу, зрители все равно требуют исполнить на сцене хит «Что ты делаешь, Алла?».

Зверев стал известен как парикмахер, но многие полюбили его, в том числе за творчество. Так, на сцену ему помогла выйти Алла Пугачева. А его песня про Примадонну набрала популярность и стала хитом. Но сейчас Сергей ее не исполняет. Многие думали, что это связано с отъездом певицы из РФ и ее громкими высказываниями. Но артист поспешил объяснить свое решение другими причинами.

«У меня новые песни, новая программа», – заявил исполнитель в беседе с mk.ru.

Зверев при этом вспомнил, как на концерте зрители попросили его исполнить тот самый трек. Но его даже не оказалось в списке. Певец долго думал и советовался с клавишником, а потом спел «Что ты делаешь, Алла?». Это случилось на днях впервые за долгое время.

Ранее мы писали о том, что Сергей Зверев назвал свою версию внезапной смерти Джорджа Ровалса. Он допустил, что на здоровье могли отразиться постоянные переезды, смена климата и часовых поясов.

Напомним, что стилист Ровалс работал с популярными певицами, среди них были Азиза и Алла Пугачева.