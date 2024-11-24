Сергей Жуков устроил празднование 16-летия дочери в Париже. Об этом стало известно из соцсетей.

Сергей Жуков вместе с дочерью Никой отправился в Париж. Поездка стала подарком на 16-летие девочки. Судя по кадрам, выложенным артистам в соцсетях, Нике преподнесли вместо торта корзинку круассанов со свечкой.

В праздничный день звездная семья гуляла по Парижу, заглядывая в исторический центр. Удалось Жуковым попасть и в Лувр. Вечер закончился в ресторане, где Нику снова в окружении самых близких поздравляли с днем рождения.

«Париж — это всегда хорошая идея, особенно когда повод такой особенный, как 16-летие нашей доченьки. Мы с Региной хотели, чтобы этот день остался у Ники в сердце одним из самых теплых воспоминаний… А что может быть лучше парижской романтики для девочки-подростка?» — заявил Сергей Жуков.

Ранее мы писали о том, что певец Сергей Жуков с женой впервые снялись с младшим сыном, не скрывая его лицо.