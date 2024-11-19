Певец Сергей Жуков с женой впервые снялись с младшим сыном, не скрывая его лицо

Певец Сергей Жуков перестал скрывать лицо младшего сына Эвана. Раньше они с женой выставляли кадры, на которых не демонстрировали внешность наследника, однако недавно решили показать его поклонникам.

В личном блоге супруга лидера группы «Руки Вверх!» Регина Бурд опубликовала видео, на котором была запечатлена вся семья. Дети сидели на кровати вместе с родителями, а вокруг были воздушные шары. Они собрались по случаю дня рождения дочери пары Ники. Ей исполнилось 16 лет.

Поклонники певца обратили внимание на то, что супруги впервые показали им младшего сына. Он родился 7 декабря 2023 года. Мальчик в видео улыбался и позировал на камеру.

Напомним, что Регина – вторая жена Жукова. С ней он сошелся после развода с Еленой Добындо в 2005 году. Расставание давалось ему тяжело, но справиться с депрессией помогла встреча с экс-солисткой группы «ВИА Сливки».

По признанию Сергея, он долго добивался внимания Бурд. Чтобы она разрешила себя поцеловать, ему пришлось ухаживать полгода. Затем их отношения развивались быстрее, и сейчас артист считает жену подарком судьбы.

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