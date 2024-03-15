«Да вам папочка роль купил»: Сергей Жуков признался, что его 15-летняя дочь Ника подверглась травле в театре

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков рассказал журналистам Газеты.Ru, что его 15-летняя дочь Ника столкнулась с травлей в театре. Девушке намекают, что звездный отец мог купить ей роль.

Жуков в беседе с корреспондентами заявил, что не понимает логику таких претензий. По словам Сергея, никак нельзя просто так прийти в театр и попросить для ребенка роль в спектакле. Ведь если он не обладает талантом, то вся постановка может рассыпаться.

«К сожалению, я знаю, с какими слухами в театре сталкивалась Ника: "Да вам папочка роль купил". Как я могу купить роль в театре? Нельзя прийти и сказать: "Пусть она у вас в спектакле поиграет". В смысле поиграет? Если у человека нет таланта, спектакль с ним рассыплется», — отметил лидер группы «Руки Вверх!».

Подобные слухи могут отразиться на детях. Поэтому, по словам Жукова, важно оказывать юным дарованиям безусловную поддержку.

Ранее певец признался, что его жена проводит с младенцем большую часть времени. В декабре минувшего года у Сергея появился пятый ребенок в семье.