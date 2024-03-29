Сергей Жуков проиграл суд за права на фонограммы песен группы «Руки Вверх». Об этом сообщил Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы.

Певец Сергей Жуков с 2023 года судится с продюсерским центром «Джем» за права на некоторые хиты группы «Руки Вверх». Так, Жуков и Потехин просили признать договоры о передаче исключительных прав на фонограммы песен «Ну где же вы, девчонки?», «Я не отдам тебя никому», «Дома не сиди» недействительными.

Согласно материалам дела, Сергей Жуков записал эти песни в период с 1998 по 1999 год под руководством продюсера Андрея Маликова, который помогал группе финансово. Позже ООО «Технико-продюсерский центр Андрея Маликова» и ООО «Издательство Джем» заключили договоры о передаче прав на фонограммы песен группы «Руки Вверх», которые истцы просили признать недействительными.

Однако суд первой инстанции отклонил требования музыкантов. А 29 марта Московский городской суд признал решение суда законным и отклонил апелляцию артистов.

Ранее мы писали о том, что Сергей Жуков пожертвовал деньги пострадавшим при теракте в «Крокусе».