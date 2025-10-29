Сергей Жуков признался, что продвигает своих детей благодаря их талантам. Об этом сообщает «Общественная служба новостей».

Музыкант Сергей Жуков накануне рассказал, что в российском шоу-бизнесе нередко можно встретить кумовство — когда отпрысков звездных родителей продвигают на роли в кино или на радиостанциях.

Лидер группы «Руки вверх!» и сам признался, что прибегал к подобному.

«Да, я тоже продвигаю своих детей, но если бы они были без актерского таланта, то я бы заменил их на других актеров — более профессиональных. Но мои дети обладают нужными качествами, чтобы стоять на сцене или входить в кадр», — рассказал он.

Певец также добавил, что знает звезд, готовых заплатить ради выступления не некоторых мероприятиях. Однако раскрывать их имена он отказался.

Ранее мы писали о том, что Анастасия Приходько победила на «Фабрике звезд» благодаря кумовству.