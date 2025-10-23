Пригожин заявил, что Приходько победила на «Фабрике звезд» благодаря кумовству. Об этом сообщает «Общественная служба новостей».

Иосиф Пригожин навал певицу из Украины Анастасию Приходько русофобкой. По его словам, еще когда Приходько была популярна в России, продюсер предупреждал об опасных последствиях этого.

«Это просто самый главный позор в истории российской музыки, когда настоящая расистка и русофобка сначала побеждает в главном музыкальном проекте страны, а потом представляет Россию на международном песенном конкурсе. Я еще тогда говорил, что Приходько нас всех неприятно удивит», — поделился он.

Пригожин уверен, что победа в «Фабрике звезд — 7» Приходько досталась благодаря связям и кумовству.

«Теперь все понимают, насколько шоу тогда было лживым, как там процветало кумовство и как связи решали многое. Победить тогда должен был коллектив, а не сольный артист, признаюсь вам честно. Но проплатили, и связи помогли получить иной исход», — добавил он.

Отметим, что в седьмом сезоне конкурса третье место заняли сразу две группы — «БиС» и «Инь-Ян».

