48-летний Сергей Жуков отменил выступления из-за серьезной болезни и экстренно вернулся в Москву

Дочь певца Сергея Жукова Ника рассказала о болезни отца. Она отметила, что артист серьезно захворал, из-за чего ему даже пришлось прервать гастроли. Сейчас 48-летний исполнитель находится на лечении в Москве.

Из-за болезни Жуков даже не смог посетить премьеру фильма, в котором выступил композитором. Перед публикой вместо него выступила 16-летняя дочь. Девушка вышла на сцену и призналась, что ее отец плохо себя чувствует.

«Он заболел и даже отменил два города, чтобы приехать в Москву лечиться. Но я говорю это вам, потому что знаю, насколько этот проект для него важен и сколько он вложил в него музыки, творчества, любви», - цитирует слова Ники Voice.

Девушка не стала уточнять, чем именно болен Сергей. По слухам, певец подхватил вирус, на который сейчас жалуются многие россияне. Для него характерны высокая температура и кашель с кровью.

Ранее певица Слава попала в больницу после концерта.