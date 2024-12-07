«Пронянчился с Сережей»: Алексей Потехин раскритиковал Жукова за одно качество

Созданная в 1993 году группа «Руки Вверх!» до сих пор собирает целые стадионы. Один из ее основателей Алексей Потехин покинул коллектив еще в 2006 году. Музыкант рассказал, что сподвигло его на этот шаг, и почему он не поддерживает отношения с Сергеем Жуковым.

Алексей рассказал, что у фронтмена «Руки Вверх!» появилась идея записать альбом, который бы выходил на Западе, а песни можно было бы перепеть на английском языке. В итоге музыканты сделали это и выпустили клип «Наташа». По словам Потехина, Жуков нашел человека, передал права в западную компанию, выпустил сингл и диск. При этом на пластинке было написано: «Сергей Жуков», что расстроило Алексея.

«Поворачиваю пластинку: „Автор песен — Сергей Жуков“. И все. Он же не сказал мне об этом. Я ему сказал: „Я рад за тебя. До свидания“», — поделился Потехин в шоу «PRO успех».

Между бывшими коллегами нет вражды, но и дружить они больше не могут. Алексей обвиняет музыканта в излишней зацикленности на деньгах. Потехин охарактеризовал Жукова как «очень тяжелого человека» в денежных отношениях.

После окончания карьеры в «Руки Вверх!» Потехин нашел свою любовь — женился на ветеринарном враче Елене, которая родила ему троих детей. Алексей продолжает заниматься музыкой, он основал свою группу «Потехин бэнд».

«После „Руки Вверх!“ мне нужно было завести семью. А то все это время я пронянчился с Сережей», — шутит он.

Ранее Сергей Жуков говорил, что поддерживает отношения с Потехиным. Музыканты сблизились во время работы над фильмом про группу.