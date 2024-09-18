Сергей Жорин рассказал о внебрачной дочери актера Александра Пороховщикова. Об этом сообщает Kp.ru.

Слухи о том, что у покойного актера Александра Пороховщикова есть внебрачный ребенок, ходили уже давно. Первой о существовании Анны, которая считает себя дочерью актера, узнала племянница Пороховщикова Наталья Дмитриева. Женщина сначала не поверила в таинственное сообщение в соцсетях. Однако позже все же решила сделать ДНК-тест, который показал, что на 99,9% Анна является родственницей актера.

Мать девушки рассказывала, что познакомилась с Пороховщиковым, когда ей был 21 год, а актеру — 41. Тогда между ними завязалась интрижка, которая вылилась в два года отношений. Она даже звонила актеру после родов и рассказывала, что у него родилась дочь. Однако после этих слов Пороховщиков на связь с женщиной не выходил.

Как рассказал адвокат Сергей Жорин, который близко общался с актером, слухи о внебрачной дочери не беспочвенны.

«Сейчас я смотрю на Анну и вижу, что она действительно похожа на Александра Шалвовича: глаза, губы, мимика. Экспертиза ДНК их родство подтвердила. О многом говорит и то, что Анну признала и общается с ней Наталья Дмитриева, самая близкая родственница Александра Шалвовича», — рассказал он.

Юрист добавил, что теперь Анна может войти в борьбу за наследство актера.

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