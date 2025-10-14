Сергей Жорин назвал судебные тяжбы Мизулиной и Лебедева «возней в песочнице»

Сергей Жорин назвал судебные тяжбы Екатерины Мизулиной и Артемия Лебедева «возней в песочнице». Слова адвоката приводит «Абзац».

Несколько месяцев назад суд Москвы частично удовлетворил иск Екатерины против Артемия по делу о защите чести и достоинства. В результате из интервью дизайнера потребовали удалить фрагмент, в котором содержатся оскорбления в адрес Мизулиной. Также с Лебедева взыскали 300 тысяч рублей. Его адвокат заявил, что решение суда будет обжаловано. Новое слушание назначено на 14 октября.

В беседе с журналистами Сергей Жорин назвал их разбирательства «возней в песочнице». Адвокат отметил, что ни для одной из сторон серьезных санкций не наступит.

«В данном случае это просто какая-то возня в песочнице. Сурово наказать по данным искам у нас в стране в принципе не могут, потому что размер морального вреда не такой высокий, как был ранее», — высказался Сергей.

Жорин добавил, что те, чья репутация была опорочена в медийном пространстве, не смогут в судебном порядке компенсировать моральный ущерб.

