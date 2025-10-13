«Это юридически аккуратнее»: Сергей Жорин объяснил иск Евгения Стеблова к бывшей жене из-за квартиры

Звезда фильма «Я шагаю по Москве» Евгений Стеблов пытается через суд выписать бывшую жену, финансиста Любовь Глебову из своей элитной квартиры в центре Москвы, так как она давно там не проживает. Адвокат Сергей Жорин объяснил сайту «Страсти», что наличие постоянной регистрации не делает женщину совладелицей, поэтому она не может претендовать на долю в квартире.

«Регистрация не дает права собственности. Это лишь подтверждение факта проживания, а не имущественного права. Если квартира принадлежит Стеблову, а бывшая жена не имеет доли в праве собственности, то сама по себе прописка не делает ее совладелицей», - пояснил адвокат.

При этом существует исключение. Если жилье было приобретено в браке и не было поделено после развода. В этом случае возможен спор о разделе совместно нажитого имущества. Но, как отметил Сергей Жорин, из контекста следует, что квартира — личная, и тогда бывшая жена прав на нее не имеет.

Говоря о том, почему нельзя выписать Глебову через МФЦ или МВД, Жорин пояснил, что прописка — это не просто формальность, а отражение права пользования жилым помещением. Снять с регистрационного учета можно или по заявлению самого гражданина, или по решению суда.

«Решение о «выписке» без суда возможно только если человек добровольно согласен или если есть официальные основания — например, он умер, признан безвестно отсутствующим. Даже если человек фактически не проживает, собственник не может самовольно снять его с учёта — только через суд нужно доказать, что он фактически выехал, не участвует в оплате жилья, не поддерживает связи с квартирой и не имеет намерения вернуться. В этом случае суд признаёт, что человек утратил право пользования, и на этом основании органы МВД снимают с регистрации»,- рассказал адвокат.

Известно также, что 79-летний Стеблов оформил дарственную на сына Сергея, чтобы передать ему жилплощадь. От лица наследника и был подан иск, однако Глебова еще ни разу не присутствовала на заседаниях. По мнению Жорина, это было сделано для того, чтобы избежать прямого конфликта между бывшими супругами.

«Если собственником выступает сын, то он как новый владелец вправе требовать снятия бывшей жены отца с регистрационного учёта. Это юридически аккуратнее — без личного иска «бывшего мужа к бывшей жене», - объяснил Сергей Жорин.

Ранее сообщалось, что в начале 2025 года от 79-летнего Евгения Стеблова ушла вторая жена из-за ревности к первой супруге Татьяны Осиповой, скончавшейся в 2010 году. Актер признался, что изначально женился только из страха одиночества.