Сергей Трофимов о прошлом: «Алкоголь превратил мою жизнь в ад»

56-летний заслуженный артист России и многодетный отец троих детей Сергей Трофимов раскрыл правду о прошлой жизни. Певец признался, что алкоголь превратил его жизнь в ад.

Трофимов объяснил, что ему повезло, поскольку нашел практикующего иглоукалывание доктора. Врач смог купировать симптомы похмелья, а певец смог набраться смелости и противостоять желанию выпить спиртное.

«Вы знаете, что такое ад?! Это когда божья благодать тебя покидает, я это испытал. Скоро будет 30 лет как я не пью, даже на Новый год шампанское. Я пообещал Богу, что больше не буду пить, пацан сказал – пацан сделал», — пояснил Трофимов.

Сейчас певец помогает зависимым людям. Дело в том, что у любого человека есть изъян, который он хочет заполнить чем-то. В этом хорошо помогают беседы.

Ранее мы писали, что Трофимов начал концерт с извинений.