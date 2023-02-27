Операция на ноге и неизвестная болезнь: Трофим начал концерт в Ставрополе с извинений

56-летний певец Сергей Трофимов выступил в Ставрополе, несмотря на плохое самочувствие. Исполнитель начал выступление с извинений, что подцепил неизвестную болезнь и до конца не восстановился после операции на колене.

«Заранее прошу извинить, что говорю немного в нос и пою. Простудились в Крыму - черт его знает, что это такое», - обратился музыкант к зрителям, решив, что все эти обстоятельства – не повод отменять концерт.

В итоге Трофим отыграл двухчасовой концерт. Но удивлял не только он, но и его.

Для одного из номеров он пригласил на сцену девушек – одна из семи зрительниц села перед исполнителем на шпагат.

Затем Трофимов попросил о хореографической помощи мужскую часть зала. «Обычно я танцую ее сам, но сейчас у меня колено после операции до конца не реабилитировано», - объяснил музыкант.

В итоге на помощь певцу вышел ставрополец, который демонстрировал все известные ему танцевальные движения.

Ранее сообщалось, что поп-исполнитель Филипп Киркоров спровоцировал давку на концерте в Самаре.