Сергей Светлаков вернулся на ТНТ спустя 5 лет с критикой шоу Павла Воли. Об этом сообщает издание StarHit.

В 2018 году Сергей разорвал сотрудничество с ТНТ и подписал контракт с другим развлекательным каналом. По словам юмориста, старое руководство не давало ему возможности реализовать творческий потенциал. Однако спустя 5 лет Светлаков все же вернулся на ТНТ.

Сергей стал гостем шоу Павла Воли. По словам знаменитости, он скучал по телеканалу. Во время беседы с коллегой комик признался, что запускает свой проект на ТНТ. «Весь октябрь, ноябрь, декабрь буду сниматься в сольном скетче, который называется «Светлаков+»», — высказался артист.

Как выяснилось, знаменитость уже подобрал команду в новую передачу.

Не обошлось в эфире шоу и без юмора. Сергей, с присущей ему иронией, высказался про брак коллеги. Светлаков поинтересовался, как «огонь-баба» Ляйсан Утяшева могла выйти замуж за «палку».

«Она вышла на улицу и подняла палку. А это Паша оказался. Думаю, она в семье главная», — съязвил Светлаков.

Также юморист возмутился, что Воля «все программы ведет, куда ни переключи».

Ранее Сергей Светлаков признался, что писал в стол и пил во время отсутствия на ТВ. Подробности смотрите в этой статье.