«Что в нашей стране делают? Пишут в стол и пьют»: Светлаков раскрыл, где пропадал в последний год

Актер Сергей Светлаков около года назад пропал с российского телевидения. Он перестал появляться на телеканале СТС, да и в принципе в публичном пространстве. Из-за его молчания многие считали, что он принял решение об отъезде из страны, однако неожиданно для всех шоумен вновь возобновил творческую деятельность и даже вернулся на ТНТ.

Портал «Страсти» побывал на пятилетии и презентации нового сезона онлайн-кинотеатра PREMIER, где спустя долгое время появился и сам Светлаков, и узнал, где он все это время пропадал. По признанию артиста, на самом деле никакого исчезновения не было. Он просто много писал.

«Что в нашей стране делают? Пишут в стол и пьют. А теперь пришло время все это попробовать снять, показать людям, — отметил Сергей. — Я готовился к своему сольнику, несколько лет провел в писанине, продюсировании. И сейчас как раз будет 50 съемочных дней, а подобного не было лет 12 в моей жизни. По этому надо было соскучиться».

Уже сейчас Светлаков погрузился в работу. Летним отпуском поэтому ему совершенно не удалось насладиться. Все месяцы он провел на съемках своего проекта, в котором выступает продюсером.

«Шикарно провели лето. Я почти все время под Псковом был на съемках проекта «Казачок». А семья путешествовала, потом ко мне приехала. Сейчас готовимся к школе», - рассказал актер.

Однако отдыхать актер тоже не забывает. Довольно часто они с семьей выбираются на прогулки и наслаждаются природой Подмосковья, где и проживают сейчас.

«В 30 километрах от города живем. К превеликому счастью. Мы любим природу и не любим суету. Мы редко тусуемся, на мероприятия ходим. Поэтому приезд сюда (презентация сезона PREMIER – прим. «Страсти») – это для нас событие. Окунулись немного, а затем вернемся к себе в Подмосковье».

Ранее Сергей Свеилаков рассказал о большом сольном проекте на ТНТ.