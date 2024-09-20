Сергей Светлаков раскрыл, чем пожертвовал ради своего фильма

В Екатеринбурге состоялась премьера фильма «Беляковы в отпуске», главную роль в котором сыграл Сергей Светлаков. Он также выступил сценаристом и продюсером картины. Актер признался, что ради проекта ему пришлось пожертвовать отпуском с семьей.

Ради фильма 46-летнему юмористу пришлось сжечь автомобиль и пожертвовать отпуском своей семьи.

«Все лето меня не было дома, я снимал кино. Единственное, как можно было семье повидаться со мной — это приехать в Сочи, в Анапу или в Геленджик, и посмотреть, как папа бегает в костюме гигантского жирафа», — рассказал он Kp.ru.

К счастью, дети знаменитости повзрослели и вошли в положение.

События, происходящие в фильме, напомнили Светлакову его первую поездку в Египет, куда он отправился со звездой «Уральских пельменей» Дмитрием Брекоткиным. Артисты использовали в отеле все, что было бесплатным, пояснил Сергей.

В 2013 году юморист женился на Антонине Чеботаревой. Супруги воспитывают сыновей: 11-летнего Ивана и семилетнего Максима.

Ранее Сергей Светлаков признался, что не считает себя актером и в последнее время стал больше заниматься закадровой работой.