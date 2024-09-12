«Мне интереснее дирижировать»: Сергей Светлаков заявил, что не считает себя актером и будет меньше сниматься

Экс-участник КВН и проекта Наша Russia Сергей Светлаков также является успешным сценаристом и продюсером. Он признался, что не считает себя актером и в последнее время стал больше заниматься закадровой работой.

«С точки зрения актерства — я не считаю себя актером. Чем дальше, наверное, тем меньше буду сам сниматься. Мне интереснее дирижировать, нежели быть первой скрипкой», - сказал Светлаков в программе «Утро.ТНТ».

Артист также подчеркнул, что старается совместить работу продюсера, актера и сценариста.

«Мне кайфово как раз это все сочетать. Для меня тогда невероятно высоко поднимается планка», - пояснил Сергей.

Ранее стало известно, что юморист Сергей Светлаков в 2023 году заработал на своей кинокомпании 254 миллиона рублей. При этом чистая прибыль составила всего 2,3 миллиона рублей. «Студия Свердловск» занималась съемками телепроектов «Я не шучу», «Слава богу, ты пришел!», «Тайна пропавшей деревни».