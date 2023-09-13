Ольга Бузова рассказала, ради чего готова побриться налысо

Телеведущая Ольга Бузова покорила многие вершины в свои 37 лет — она с успехом работает на телевидение, а также выпускает музыкальные композиции. Звезда даже играла в кино и на сцене театра, и это, судя по всему, сильнее всего ее зацепило. Как оказалось, ради главной роли знаменитость готова пойти на глобальные изменения во внешности, передает Пятый канал.

Журналисты побеседовали с Бузовой на тему работы и ближайших планов. По словам Ольги, из-за плотного графика съемок в Африке она сейчас редко бывает в Москве. Кроме того, у знаменитости запланированные гастроли по стране, что совсем лишает ее возможности проводить время в своей новой квартире.

«Сцена у нас забирает все. То есть я принадлежу сцене, я принадлежу ТВ-экрану, я принадлежу людям», — заявила телеведущая.

Такая востребованность в профессии делает Ольгу счастливой. По словам Бузовой, она добилась практически всего, о чем когда-то мечтала. Все, чего не хватает звезде сейчас, — успех в кинематографе. Прежде знаменитость снималась в фильмах, но играла в них лишь эпизодические роли. Теперь Ольга хотела бы попробовать себя на первом плане. Она заявила, что готова на многие вещи ради этого.

«Если это потребуется для роли, я готова даже налысо побриться. Как моя мама говорит: „Волосы не зубы, они всегда отрастут“», — заявила телеведущая.

Ранее продюсера Лика Бланк, которая приложила руку к созданию шоу «Звезды в Африке», рассказала о райдере Ольги Бузовой. По словам девушки, знаменитость крайне удивила ее. Такого райдера, как у телеведущей, Бланк не видела ни у кого.