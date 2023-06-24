Сергей Соседов жестко высказался о покойном Юрии Шатунове

23 июня поклонники и близкие отмечали годовщину смерти лидера группы «Ласковый май» Юрия Шатунова. Несмотря на то, что певец добился значительных успехов в музыкальной карьере, некоторые эксперты не радуют его таланты.

Так, музыкальный критик Сергей Соседов высказал свое отношение к певцу.

«Вклад в отечественную культуру? Не смешите!», — сказал Соседов.

По его мнению, такого звания достойны художники. Например, Мамонтов, Третьяков. Поп-музыка не может вносить вклад в культуру.

Телеведущий также отметил, что Шатунов являлся важным человеком в 90-е, но на данный момент эстрада превратилась из искусства в шоу-бизнес. Дело в том, что «река времени течёт», принося за собой новых героев и их песни.

Ранее мы писали, что Алла Пугачева находится в бедственном положении из-за супруга.