Алла Пугачева находится в бедственном положении из-за мужа

Алла Пугачева неожиданно вышла на связь со своими подписчиками. Певица опубликовала в своем блоге новый снимок с мужем Максимом Галкиным* (признан иноагентом в РФ). Звездная семья посетила концерт Максима Леонидова в Израиле.

Примадонна выразила слова благодарности за приятный вечер и атмосферу, доброту и взаимопонимание, а также за «любимые нестареющие песни».

Однако поклонников певицы данные слова возмутили. Они подметили, что раньше Алла Борисовна и знать не знала Леонидова, а также не пришла бы на концерт. Однако ситуация изменилась из-за ее супруга.

«Грустно, что наша любимая певица попала в такую ситуацию из-за глупого мальчика», «В России она к нему относилась с пренебрежением, даже фамилии не знала», — язвительно заявили комментаторы.

Ранее мы писали, почему Алла Пугачева больше не будет жить в России.

*признан иноагентом в РФ.