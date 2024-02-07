Сергей Соседов заявил, что премьеру шоу «Маска» отменили не из-за Филиппа Киркорова. Об этом сообщает портал NEWS.ru.

Пятый сезон шоу «Маска» должен был выйти в эфир 11 февраля. Однако внезапно премьеру перенесли. По данным СМИ, это может быть связано с Филиппом Киркоровым, чье участие в проекте находится под вопросом. Дело в том, что после посещения «голой» вечеринки певец столкнулся с отменой на ТВ. Музыкальный критик Сергей Соседов убежден, что Киркорова могут в любой момент заменить на проекте.

«Если один человек в опале, всегда найдется другой эксперт», — считает Сергей.

Кроме того, он убежден, что отмена премьеры никак не связана с Филиппом. По мнению Сергея, «Маска» «держалась» не на одном певце. Музыкальный критик уточнил, что он не знает причины произошедшего. Однако он предположил, что показ шоу может быть сейчас некстати.

«Точной причины, почему шоу отменили, я не знаю, но это точно не из-за Филиппа Киркорова. Это глупости. Не может быть такого, что из-за одного человека отменили шоу, которое так долго готовили», — резюмировал Сергей.

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